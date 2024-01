Rodriguinho volta a afirmar que vai 'dar box' na cara de Davi; vídeo

"Com Davi, é um box na cara dele. Vou fazer ele parar de gritar", disse o cantor. Em seguida, ele justificou. "Não sou um cara de briga, de violência [?] Mas assim, porr*, vai ficar gritando com a pessoa que você nem conhece", disse. "O jeito que ele grita é muito agressivo, não dá pra aceitar".

Rodriguinho conversou com Giovanna Pitel, nesta terça (23), e voltou a afirmar que vai agredir Davi no BBB. Ele disse que não consegue aturar os gritos de Davi.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.