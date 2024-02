Fernanda avalia julgamento de Wanessa a Davi: 'essas coisas pesam'

Vale lembrar que ainda hoje, Wanessa resolveu começar a se redimir com o rapaz após ter uma conversa com ele. Ela afirmou a Juninho que pretende chegar de um a um na casa para retirar o que disse sobre Davi ser manipulador.

Fernanda deu a sua opinião sobre o que acha das afirmações de Wanessa Camargo sobre Davi Reis no BBB24, em conversa com brothers nesta sexta-feira (2).

