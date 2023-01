'Volto soltando foguetão pela boca do caneco', promete Marília no quarto

No Quarto Secreto do BBB 23 (Globo) ao lado de Fred Nicácio, Marília desabafou: Marília: "Eles acham que eu sou fraca, uhum, sou bem fraquinha. Se eu voltar, volto soltado foguetão pela boca do caneco".

Quando entraram no quarto, os dois eliminados do Paredão encontraram uma TV com imagens dos confinados, mas sem som — que apenas poderia ser ativado com a utilização de uma ficha, que valia por cinco minutos. Nicácio e Marília só saem do Quarto Secreto na quinta-feira: um deles voltará para a casa e outro será eliminado de vez. Com isso, eles ainda têm quase dois dias inteiros separados do restante dos confinados. Neste meio tempo, ainda a festa das líderes Bruna Griphao e Larissa.