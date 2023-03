Vídeo: Ricardo Alface ameaça Cezar após jogo da discórdia: 'Você está f***'

Os dois começaram a bater boca. Black se vingou e revelou uma jogada de Alface sobre Aline, que reagiu: "Meu irmão, vou te falar uma coisa: 'Você está f***, eu vou te colocar no paredão! Quero você no paredão!", esbravejou Ricardo.

A confusão começou porque o biomédico relembrou uma jogada do enfermeiro para se defender de Amanda durante uma discussão no programa ao vivo.

O Jogo da Discórdia terminou com com a maioria dos brothers rejeitando Amanda e mostrando admiração por Fred; no entanto, a treta da noite foi protagonizada por Ricardo Alface e Cezar Black.

