Vídeo: Paula se revolta com Cristian: 'Vou arrancar a cabeça dele'

Paula riu ao saber do plano do brother e comentou: "Rapaz, é uma novela mexicana esse BBB".

"Eles combinaram lá em cima [no Quarto do Líder], eu descobri essa semana. O Cris falou, não foi um combinado porque ninguém pediu para ele, que ia se aproximar de você e da Bruna para conseguir trazer informações para o grupo", revelou Sarah.

Paula ficou revoltada após descobrir que Cristian se aproximou dela e de Bruna Griphao para pegar informações do grupo Deserto para o Fundo do Mar.

