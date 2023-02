Vídeo: Paula diz a Bruna que Fred Desimpedidos é manipulador: 'teu amigo'

Durante uma conversa com Bruna Griphao após a formação do paredão no BBB23, Paula criticou Fred Desimpedidos e afirmou que ele era 'manipulador'.

paula chamando o fred de manipulador, RIDÍCULA pic.twitter.com/guBt6uereF — let. cia (@apegadaf) February 6, 2023

"Tá vendo o seu amigo ali [Fred]. O amigão de vocês não era prioridade? Te enganou", disse a paraense para a atriz.

"Não enganou, não. Quando você me fala isso, me fez duvidar de mim. Hoje eu tenho certeza que não posso contar com Fred aqui dentro", respondeu Griphao.

"Eles [Fred e Larissa] atrapalham você ser você. Eu tentava te acessar e não conseguia", comentou Paula.

"Eles te amam, te querem muito bem e te querem perto. Isso é fato. Só que o Fred é um manipulador. Ele já sabe porque já falei isso para ele. Ele é", completou.