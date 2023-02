Vídeo: Paula ameaça Cristian no jogo da discórdia: 'Se eu volto, sua vida vira um inferno'

No Jogo da Discórdia de hoje do BBB 23 (Globo), Paula deu a flechada de "não consigo engolir" para Cristian. Na ocasião, a sister relembrou a traição do empresário com ela e não poupou nas críticas.

"O jogo aqui vira muito rápido. Eu vou de uma pessoa que eu adoro demais, para uma pessoa que nesse momento eu não consigo engolir", ameaçou Paula.

"Primeiro ponto, Cristian. Eu nunca me aproximei de você para saber do jogo dos outros, você sabe disso" Paula: "Eu nunca fiz um pacto com você sobre jogo, você nunca teve nada para me oferecer de jogo. Vocês eram minoria, você não era líder, não tinha Poder Curinga" Em seu discurso, a biomédica ainda disse que via que o empresário se sentia sozinho na casa e que queria trazê-lo para perto. "Eu escolhi confiar em você e não tive essa troca de volta e saí como traidora no meu próprio grupo por gostar de você", afirmou.