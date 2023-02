Vídeo: Fred brinca sobre consequência da prova do líder: 'Vai para A Fazenda'

Em um papo entre Fred e Marvvila, os dois comentaram: Marvvila: "Imagina se a consequência é 'você está fora do BBB'?" Fred: "Imagina se é 'você vai para a 'A Fazenda'?" Logo em seguida, os dois deram risada da piada do jornalista.

Durante a quinta Prova do Líder do BBB 23 (Globo), que é de resistência, Fred Desimpedidos fez uma brincadeira sobre as consequências que os primeiros eliminados ou desistentes precisam sortear. Os nove primeiros a saírem da prova sorteiam, cada um, uma consequência. Os brothers não sabem o conteúdo de cada um dos papéis.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.