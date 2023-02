Vídeo: Bruna bate-boca com Nicácio no BBB 23: 'Você morre bela boca também'

"Que bom Bruna! Que bom que você acreditou no Cristian, que é bem verdadeiro com você", alfinetou Nicácio.

“que bom que você acreditou no cristian que é bem verdadeiro” e aqui ele matou com uma frase #BBB23 pic.twitter.com/f13fgQ5G22

Bruna Griphao bateu boca com Fred Nicácio após a formação do paredão, neste domingo (12), no BBB23.

