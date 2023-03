Veja quem venceu a prova do Anjo autoimune no BBB23 e quem está no monstro

A Prova do Anjo deste sábado (25) foi diferente, com brothers entrando em uma piscinas no formato de um absorvente, com bolinhas vermelhas. Além disso, o vencedor ganha a imunidade.

Quem achasse os cards primeiro tinha direito a eliminar brothers e ir avançando nas etapas.

Competindo com Marvvila e Domitila, o vencedor da prova foi Ricardo Alface, que comemorou muito. Agora, o brother está com mais uma semana garantida sem ir ao paredão, além de poder ver sua família em vídeo e receber o almoço do anjo.

Para o Monstro Pescaria, Alface resolveu castigar Bruna Griphao e Larissa.

Já para o almoço do Anjo, ele escolheu Domitila e Cezar Black.