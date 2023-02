Tina é 3ª eliminada do BBB23; vídeo

"Para os três emparedados, nenhum de vocês três foi o craque do jogo. Cezar Black não se encontrou na dupla, no grupo, na casa. Gabriel é campeão de citações do Jogo da Discórdia por duas semanas seguintes. Tina atendeu ao Big Fone e teve um número incomum de escolhas para alguém que está no Paredão. Vocês formaram dois grupos poderosos, mas não podem esquecer que é o indivíduo que vai para o Paredão. Você já deu uma olhada na sua patente? (...) Não seja o alvo mais fácil, por qualquer motivo. Seja fundamental para ninguém querer que você saia. Há inúmeras formas de fazer isso. Quem sai hoje certamente ainda tinha muito para mostrar", disse Tadeu ao anunciar a eliminação da sister.

Tina foi a terceira eliminada do BBB 23, nesta terça-feira (07), ao enfrentar Cezar e Gabriel Santana no paredão. A modelo teve 54,12% dos votos, Cezar 43,21% e Gabriel Santana, 2,67%.

