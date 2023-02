'Tenho a mulher que eu quiser lá fora', dispara Cristian; vídeo

Cristian: "Não foi isso, Amanda. Cara, eu sei que eu tenho a mulher que eu quiser lá fora. Mas cara, eu não preciso ser isso aqui". Amanda: "Calma aí, não vem com essa conversa que pega qualquer mulher?" Cristian disse ainda a sister que não foi por culpa dele que ela enfrentou o 4º Paredão do programa.

Cristian conversou com Amanda na segunda Festa do Líder do BBB 23 (Globo) e ouviu da médica que ela acreditava que ele era de verdade.

