Tadeu dá bronca em brothers e veta Sarah do VIP

Após consagrar MC Guimê como o novo Líder do BBB 23 (Globo), Tadeu Schmidt vetou Sarah Aline de ir para o VIP devido à decisão em conjunto com Ricardo, que jogou com o brother na Prova do Líder. Guimê: "Como a gente ganhou essa prova em dupla, eu combinei com ele ontem. Então Facinho, venha! E a gente fez a seguinte escolha: essa pulseira aqui ele vai escolher alguém, que nem vai ser surpresa, e vocês já imaginam quem vai ser.

Ricardo: "Sarinha" Guimê: "E eu vou escolher o Sapato" Tadeu: "Desculpa. Desculpa. Desculpa. Já tô dando uma dica do que vai acontecer domingo. Vocês podem conversar antes. Vocês podem falar o que for, mas a Sarah não vai poder porque você passou decisão pro Alface" Guimê: "Não, foi uma decisão minha em conjunto com ele. Me expressei errado. Eu posso chamar a Sarah. Eu chamo Sarah e o Sapato" Tadeu: "Não, você passou a pulseira pro Ricardo. Isso não pode ser feito. Vamos deixar uma coisa clara, gente. A decisão é do líder. Sempre. Infelizmente, a Sarah não vai poder ir para o VIP por causa dessa atitude de vocês".