'Sem você, já teria apertado o botão', diz Gabriel a Bruna Griphao

"Estou mais tranquilo assim... Sem você aqui eu já teria apertado esse botão... Você me deu uma força impressionante. Você poderia ter me chutado muito antes. Estou te falando numa boa, não estou tentando fazer nada. Agora é meu momento de falar. Agora é só esperar", declarou Gabriel.

No paredão do BBB 23, Gabriel desabafou com Bruna Griphao poderia desistir do reality se não fosse o apoio da ex-affair.

