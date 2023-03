Vídeo: Sarah 'maceta' ao expor jogo de Fred e brother reage: 'tá militando'

Em meio a uma briga generalizada após o Jogo da Discórdia, Sarah Aline macetou Fred Desimpedidos ao falar como está se sentindo ao ter sido indicada por ele ao paredão.

Depois disso tudo aqui que a Sarah disse, o Free falou que ela colocou militância no meio.

Achei feião da parte dele. #bbb23 pic.twitter.com/P9Wl72LVIl — BBBabi (@babi) March 7, 2023

"Quando você fala pra mim que está vendo maldade, que fui boazinha e está vendo meu desespero, sim, eu estou desesperada. Não quero sair daqui. É muito difícil falar que tá protegendo minha aliada e esperar que eu fique bem na situação. Não fale que vocês estão protegendo a gente, sendo que não sou eu. Afeto dita, sim, prioridade. A única coisa que a gente tinha no quarto era carta pra votar em outras pessoas. Não é um acordo", disse ela emocionada.

"Só que afetos ditam prioridades, é por isso que tô no Paredão. Não vem dizer que é porque eu sou uma pessoa incrível. Obrigada, eu fui selecionada para tá aqui por isso, mas eu estou no Paredão, e o meu desespero é por isso, porque meus aliados tinham várias coisas pra falar e estavam tentando dissolver o que você disse. Eu estou, sim, desesperada, estou triste, no meu direito", acrescentou.

Sarah ainda falou que Fred não gosta dela e afirmou que se sentiu triste por não se sentir priorizada no jogo. Ela também disse que por ser negra acaba priorizando as pessoas e não ela.

"Depois, não vem dizer porque gosta de mim. Se gostasse, colocaria o Black. Bruna, você disse que suplicou pro grupo pra não votar na Marvvila. Se tivessem suplicado, teriam suplicado pra votar na Domitila. Amanhã posso sair por aquela porta e eu vou me poupar. Se eu voltar, vou fazer o game como tem que ser. Amanhã, meu sonho pode acabar. Quero que a Marvvila vá longe pra caralho, mas também quero ir. Pessoas sentem. Eu como mulher negra eu sinto para caralh* e os meus sentimentos sempre serão os meus nortes, mas eles também me apagam porque eu nasci para priorizar pessoas, infelizmente, e eu não quero fazer isso", disse Sarah que logo saiu da sala e foi para o quarto Fundo do Mar arrumar as malas.

VEJA: Fred dizendo que Sarah está começando a colocar militância ali. #BBB23 pic.twitter.com/Q8alkhnGIj — CHOQUEI (@choquei) March 7, 2023

Sem a sister na sala, Fred a criticou e disse que ela quis militar em uma discussão que não era sobre isso. "Ela vem me dar essa rajada aqui no meio fácil, mas as coisas estão filmadas, o programa não é só no domingo. Ela tá botando até militância no meio do negócio que ela concordou", disparou.

"Ela só contou de vivências dela", defendeu Gabriel Santana. "Ela tá querendo usar de outras artifícios", rebateu Fred. "Não é, cara", disse Gabriel.