Sapato se declara para Amanda: 'você é a minha número um'

A médica continuou. 'Porque conforme as coisas forem rolando, eu já sei quem daqui vai ser o primeiro a me dar votos"

Em seguida, Amanda desabafou. "Eu sei que não sou prioridade para muitas pessoas aqui do quarto, mas não me dói. Isso não machuca o meu coração. Mas é algo importante de saber....".

Excluídos do VIP do líder e aliado, Fred Desimpedidos, o Cara de Sapato se de declarou para Amanda, nesta quinta-feira (02), no BBB23. O lutador disse que a sister é sua prioridade.

