Saiba quais são as consequências para as quatro primeiras duplas eliminadas

A prova do líder durou um pouco mais de 6 horas e terminou com a vitória de Guimê e Ricardo, na manhã desta sexta-feira (10), no BBB23.

A quarta e última dupla a deixar a disputa foi a Amanda e Cara de Sapato, com isso, eles ficaram com a última consequência e não devem disputar a próxima prova do anjo no reality.

Confira as duplas eliminadas e suas consequências:

1. Sarah Aline e Aline Wirley: não participarão da próxima Prova do Líder;

2. Larissa e Bruna Griphao foram direto para a Xepa;

3. Marvvila e Gabriel Santana não poderão comprar o Poder Curinga;

4. Amanda e Cara de Sapato: não participam da próxima Prova do Anjo.