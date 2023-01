Saiba como será a primeira prova de imunidade do BBB23

O apresentador Tadeu Schmidt explicou como funcionará a primeira prova que dará a imunidade no BBB23. Todos os brothers participarão, nesta segunda-feira (16), da dinâmica durante a estreia do reality.

"Cada dupla se posicionará em um totem e deve ficar atenta ao telão. Sempre que um sucesso do patrocinador aparecer na tela, a dupla deve bater o mais rápido possível no botão a sua frente. A cada rodada, a dupla que bater primeiro no botão pode relaxar por alguns instantes na sala de estar. Enquanto isso, os outros participantes vão para uma sala apertada. Ao sinal sonoro, todas as duplas voltam aos seus totens e aguardam o início da próxima rodada — que só começa quando o logo do patrocinador aparecer no telão. Caso uma dupla aperte o botão antes do esperado, estará eliminada", explicou.