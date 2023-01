Ricardo diz a Gabriel que não será mais seu aliado após situação do brother com Bruna Griphao

Os brothers Ricardo e Gabriel conversaram na área externa da casa do BBB23, na madrugada desta segunda-feira (23), sobre a relação do modelo com Bruno Griphao.

O biomédico jogou a real e afirmou que não vai mais se aliar a Gabriel, por enquanto, no jogo. "O que eu posso te falar é o seguinte: eu não vou jogar com você no momento, não posso fazer isso. Mas não vou te virar as costas, não se faz isso. Não compactuo mesmo. Não vou jogar com você, não posso, tenho uma família comigo, tenho irmã, mas não vou tacar pedra".

"Não entra nessa, perfeito. Agradeço muito isso. Mas você tem que deixar claro que não compactua, que não vai passar pano, e o que você tá fazendo aqui é de coração, como pessoa", respondeu o Casa de Vidro.

"Não se envolva mais. O seu coração já falou e eu já entendi. Querendo ou não, agora eu sou uma pessoa que vai trazer coisas ruins para as pessoas aqui", completou Gabriel.