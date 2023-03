Ricardo discute com Larissa: 'Você acha que é intocável'

Ricardo discutiu com Larissa durante o jogo da discórdia, desta segunda-feira (13), no BBB23. Ele chamou a sister de "mimada" e arrogante por não saber ouvir a opinião dos outros.

"Na semana que ganhei o Anjo, ela tentou me manipular falando que tinha que dar o Anjo pro Fred, porque ele me defenderia até o fim. Quando dei o Anjo pra Tina, três dias depois ela veio falar do que eu tinha feito, e que eu jamais seria prioridade dela, de Bruna e Fred. Virou as costas, nada muito diferente do que fez com Fred na frente de todo mundo", acusou o brother.

"Em outro dia, a Bruna pegou e teve um acidente que pegou no rosto da Amanda... Cheguei pra ela e falei 'vai lá que a Bruna tá chorando', ela bate na mesa e diz 'se a Bruna sair por sua causa, você vai se ver comigo'. Você acha que é intocável, e não é. Não gosta de ser contrariada. Quando digo que é mimada, é mimada!", acrescentou.

Larissa se defendeu ao dizer que Ricardo já brigou com todos da casa e não sabe com quem jogar.