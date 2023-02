Revoltada com Cristian, Paula soca a parede e quase acerta Aline; vídeo

Paula e Bruna se revoltaram com Cristian ao descobrir que o brother queria usá-las para conseguir informações do Grupo Deserto.

Paula ficou revoltada com Cristian após a formação do Paredão e resolveu descontar a raiva socando a parede da casa. Mas isso quase lhe custou sua permanência no reality.

