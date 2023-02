Paulo Vieira zoa Gabriel no Big Terapia: 'lista das minorias que você ofendeu'

No Big Terapia de hoje no BBB 23 (Globo), Paulo Vieira brincou com Gabriel Fop, segundo eliminado do programa. No sofá do "psicólogo", Gabriel disse que não se arrependeu de ter ido para o programa e ouviu algumas brincadeiras de Paulo como:

"É verdade que você vai usar adesivo de nicotina para parar com a Bruna?" "Quando você saiu, sua primeira ligação foi da sua mãe, do De Férias com o Ex ou de seu advogado?" "Tem uma lista aqui de todas as minorias que você ofendeu nesses 15 dias de programa". O modelo apenas riu das piadas do apresentador. Ao final, Paulo disse que ele teria uma segunda chance, mas não no BBB.