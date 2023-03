Paula revela que 'se sentia inferior' às outras sisters do BBB 23

Na Casa do Reencontro do BBB 23 (Globo), em conversa com Fred Nicácio, Paula afirmou que, durante o período de confinamento, se sentia inferior às demais sisters. Paula: "No meu discurso eu só queria verbalizar pro Brasil que eu me sentia inferior. Eu tinha medo de dizer isso e realmente me sentia assim. Olhava as meninas e sentia isso".

Paula: "Falar isso pro Brasil agora já tirou metade do peso das minhas costas" Paula: "Quando a gente se agrada, a gente acaba desagradando alguém. Se você fez o que achou que tinha que ser feito, vai desagradar alguém" Nicácio ouviu a biomédica e concordou com o seu discurso. Nicácio: "Entre desagradar o outro e me desagradar, que o outro fique desagradado. Não dá para ser unanimidade, amor".