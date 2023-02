Paula diz a Bruna que Fred Desimpedidos é manipulador: 'teu amigo'

Após a formação do terceiro Paredão do BBB 23 (Globo), que colocou Cezar Black, Gabriel Santana e Tina na mira do público, Paula e Bruna Griphao conversaram sobre a reação de Fred à berlinda. Paula: "Tá vendo o seu amigo ali [Fred]. O amigão de vocês não era prioridade? Te enganou".

Bruna: "Não enganou, não. Quando você me fala isso, me fez duvidar de mim. Hoje eu tenho certeza que não posso contar com Fred aqui dentro" Paula: "Eles [Fred e Larissa] atrapalham você ser você. Eu tentava te acessar e não conseguia"" Paula: "Eles te amam, te querem muito bem e te querem perto. Isso é fato. Só que o Fred é um manipulador. Ele já sabe porque já falei isso para ele. Ele é".