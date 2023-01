No raio X, Gabriel pede desculpas à família de Bruna e fala sobre desistência

Gabriel comentou da fala de Tadeu sobre o relacionamento seu com Bruna Griphao. Aparentemente abalado, o modelo durante o raio X classificou o momento como ‘o pior dia’ e pediu desculpas a família da atriz.

“Ontem foi a pior noite da minha vida, eu vim aqui me desculpar principalmente com a Bruna, família da Bruna que não merecia ter passado por isso, a minha mãe, minhas irmãs, e o meu pai que não me deu essa educação, e para todas as mulheres do mundo que se sentiram ofendidas ou que possam passar por isso e passam por isso. Nunca foi minha intenção, essa não é minha índole", iniciou.

Raio X do Fop, 23/01



Gabriel pediu desculpas sobre o ocorrido a Bruna, familiares e todas as mulheres que possam ter sido atingidas. Reforçou que não faz parte da sua índole e que vai mostrar isso para o público.#TeamFop • #BBB23 pic.twitter.com/QZLkZjAho5 — Gabriel Tavares (@vulgofop) January 23, 2023

O participante do grupo 'Pipoca' falou também sobre desistência do reality. "Eu só não aperto esse botão hoje porque eu falei essa parada aqui e nem de brincadeira se fala isso para mulher nenhuma, nem pra pessoa nenhuma. Eu vou provar aqui dentro, pra que vocês aí fora consigam entender que eu falhei, errei, e sou homem suficiente e não sou um moleque por mais que pareça, de colocar o pé no chão, colocar a mão na consciência e saber que eu falei uma coisa terrível, que não se fala em rede nacional, nem em lugar nenhuma. Então vou mostrar isso para vocês, ta bom”, explicou.