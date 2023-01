Nicácio e Marília flagram Cezar falando mal de Domitila

Direto do Quarto Secreto do BBB 23 (Globo), Fred Nicácio e Marília acompanharam a festa das líderes Bruna Griphao e Larissa. Ao usarem um dos cards de som, os dois ouviram uma conversa entre Gabriel, Cristian e Cezar — na qual o enfermeiro falou mal de Domitila, uma de suas aliadas.

Gabriel: "Posso ser um cara grosso, arrogante, frio e calculista, como as pessoas falam, mas eu não minto. Vocês não são minha opção de voto, porque tem pessoas antes" Cristian: "Isso que eu falei, cara. Vamos se unir para botar as plantas antess" Cezar: "Tem planta no meu grupo e tem planta no seu grupo. Se as plantas forem, tudo certo" Cezar: "A Domitila... Não aguento mais essa mulher" Ao ouvirem a fala de Cezar, Nicácio e Marília ficaram chocados. Minutos depois, eles comentaram: Marília: "Achei o jeito que o Cezar falou da Domitila muito violento" Nicácio: "Muito violento e sem consideração. 'Não me desce aquela mulher', ele falou" Marília: "Chamou de biscoiteira... Foi falta de consideração"