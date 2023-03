Nicácio desabafa ao reencontrar ex-brothers: 'olhar na cara desse racistas'

Em conversa com Tina na Casa do Reencontro do BBB 23 (Globo), Fred Nicácio afirmou que espera ficar por pouco tempo na dinâmica. Tina comentou: "Não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui...".

Nicácio: "Espero que bem pouco. Quero ir embora pra minha casa" Na conversa, o médico ainda deixou claro que não está feliz pelo reencontro com alguns ex-brothers. Nicácio: "Ficar do lado desses racistas, dormir do lado desses racistas, olhar na cara desses racistas. Ainda bem que minha cara não disfarça".