Namorado de Amanda termina tudo e abre o jogo sobre traição: 'a partir de agora, estamos solteiros'

Fora do BBB23, Amanda vive uma polêmica sem saber, e a médica do grupo Pipoca acaba de ficar solteira —- agora, de verdade. O ortopedista Felipe Weiber decidiu terminar tudo.

Sem saber do que rolava aqui fora, Amanda acabou desabafando no BBB23 que havia descoberto uma traição dias antes do confinamento. Felipe falou com o colunista Leo Dias para dar sua versão.

Segundo o médico, eles teriam se conhecido por um app de relacionamento há 7 meses, e na época ele estava com outra mulher, mas acabou se apaixonando por Amanda e deixando a anterior para ficar com ela.

“Há dois meses eu tomei conhecimento do processo seletivo para o Big Brother. Ela me contou que já havia passado por algumas entrevistas, onde alegou ser solteira”, disse.

Felipe alega que entendeu a importância do reality show para ela e quis apoiá-la. “Nosso relacionamento foi tomando corpo, ficando mais sério, foi envolvendo família. Nós fizemos algumas viagens internacionais. No réveillon fomos para Curaçao (uma ilha no Mar do Caribe), que foi quando fiz o pedido de namoro oficial, logo nos primeiros minutos do ano novo”, disse.



Em janeiro, Amanda teria avisado Felipe sobre a aprovação para o programa e a ida para o pré-confinamento. “Nós conversamos bastante sobre qual seria a postura dela na casa e sobre como eu ficaria aqui fora. Combinamos de manter a fidelidade, o carinho e respeito um pelo outro. Trocamos juras de amor e ela foi para o pré-confinamento. Eu esperava que, conforme havíamos conversado, ela fosse entrar na casa e assumir nosso relacionamento publicamente. Que iria falar do nosso namoro e do que sentimos um pelo outro, mas fui surpreendido com isso que foi completamente o oposto”, disse.

Sobre a traição, o médico afirma que Amanda sabia que ele deixou outra para ficar com ela e alega que a sister usou essa justificativa para dizer que foi traída. “Não houve traição. A partir do momento em que assumimos compromisso, eu só estive com ela”, garante o fortão.

Felipe teria reunido amigos e familiares para assistir a estreia de Amanda no BBB23 mas poucas horas depois, ela passou a ficar íntima do lutador Cara de Sapato, o que frustrou o médico. “A partir de agora estamos solteiros, como ela mesma disse. Desejo a ela muita sorte no jogo”, finalizou.

Antes, um resumo: Amanda teria entrado no BBB23 fingindo ser solteira em comum acordo com o namorado, para tentar ir mais longe no jogo. No entanto, tudo foi por água abaixo quando o tal namorado se irritou com a sua proximidade com o Cara de Sapato, com quem ela ficou presa nos primeiros dias. Em seguida o "acordo" se tornou público, com direito à mãe de Felipe expondo fotos do casal.