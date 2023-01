MC Guimê está prestes a ser confinado para o BBB23, diz perfil

O reality show terá neste ano uma Casa de Vidro que vai começar antes da estreia do programa na TV, e os participantes escolhidos para ela ficarão confinados ainda antes dos demais no dia 7.

O cantor reatou o casamento recentemente com Lexa após 3 meses separados. A funkeira está no Alpes Franceses acompanhada de Anitta, Bianca Andrade, Juliette, Gabi Lopes e Vivi Wanderley.

Mais um nome para o grupo Camarote! MC Guimê está confirmado no BBB23, de acordo com perfil de fofocas ‘Gossip do Dia’. O cantor está no Rio de Janeiro para o confinamento, que deve ocorrer amanhã (6).

