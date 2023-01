MC Guimê está prestes a ser confinado no BBB23

MC Guimê seria um dos primeiros famosos do "Camarote" a serem confinados no hotel antes do Big Brother Brasil 23

O perfil de fofocas no Instagram Gossip do Dia garante que o cantor já está confirmado no reality show. “Recebemos com exclusividade a informação que o MC Guimê está confirmado para o ‘BBB’. O funkeiro já está no Rio de Janeiro à espera do confinamento. A informação que recebemos é que ele já confina amanhã?”, relatou.

Segundo Gabriel Perline, do Uol, Guimê contratou a mesma agência que cuidou da imagem de BBBs como Pedro Scooby, Gil do Vigor e Thais Braz, e o funkeiro bloqueou toda a sua agenda de shows no início do ano.

O cantor acaba de reconciliar o seu casamento com Lexa. A cantora está viajando sozinha, o que também aumento os rumores de participação de Guimê no reality show.