Marvvila revela que Ludmilla a incentivou a não desistir de carreira

Marvvila revelou que Ludmilla a incentivou a não desistir da carreira. Ela desabafou durante a madrugada deste sábado (18) com o Fred Desimpedidos.

"Lancei as músicas, não davam certo. Eu lançava um cover de pagode, cantando com clipe de celular, dava milhões de visualizações. Daí uma artista que eu conheci me incentivou muito. Ela falou: 'cara...', disse a sister.

"Não falo muito, mas é a Ludmilla. A gente se via muito, se encontrava muito. Eu cantava muito na casa dela e ela dizia: 'Cara, qual foi?'", revelou Marvvila.

Ela continuou: "No dia que ela falou isso, eu estava muito mal no estúdio, pedindo um sinal a Deus, pra saber o que era pra fazer, porque não estava dando certo e eu era infeliz, mas eu não queria voltar. É feio pra um artista lançar uma música com um gênero e depois ir pra outro, fica confuso. Mas no meu caso, eu já tinha vídeos cantando pagode, era diferente. Aí ela disse que ia me dar uma força pra cantar pagode. Nisso, fizemos, vim pro pagode, deu certo e aí foi", contou.

A cantora contou que, então, assinou com uma gravadora que a auxiliou.