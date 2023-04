Marvvila e Ricardo perdem estalecas e levam bronca por conta de Castigo do Monstro

Após o sinal da punição, Marvvila se defendeu: "Eu tô encostada". Já Ricardo, que está com um dos objetos na cama, diz: "Eu tô, no garfo, meu pé aqui ó".

Na tarde deste sábado (1), Marvvila e Ricardo levaram punição por não estarem em contato com os itens do Castigo do Monstro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.