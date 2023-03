Marido de Nicácio atribui racismo à eliminação do brother; veja vídeo

Fábio: "O Fred teve uma primeira semana difícil por ele não poder entrar sozinho. Impediu que ele fosse quem ele é. Ele é livre e entrou naquele programa preso. Aquele Fred da primeira semana é o que ele tenta não ser. Ele estava muito alterado, diferente do que ele é. Essa semana fez com que ele tivesse alguns erros. Pra outros participantes, os erros eram passado pano. Tinha uma segunda chance. O quanto a cor dele tá presente nisso?". Na sequência, ele fala de forma mais clara seu posicionamento: Fábio: "Acho que sim, ele teve falas polêmicas, erradas. Mas sim, ele sofreu muito racismo. Se ele fosse branco, teriam tido outra leitura. Ele teria tido uma segunda chance.

Fábio Geronese, marido de Fred Nicácio, acredita que racismo fez com quem o médico fosse o sétimo eliminado do BBB 23 (Globo). Fábio expressou sua opinião ao participar do Bate-Papo BBB (Globoplay) e ser questionado sobre os motivos que acredita que levaram à eliminação do médico no Paredão contra Cara de Sapato e Cezar Black.

