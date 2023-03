O casal Key e Gustavo, formado no BBB 23, participou do programa Domingão com Huck neste domingo (12), mas o que chamou a atenção foi um climão causado por Lívia Andrade. A apresentadora lembrou que a ex-BBB falava de muitos relacionamentos que teve com famosos durante sua participação no reality e disse que um dos exs dela estava no palco.

VEJA: Lívia Andrade causa climão entre Key e João Gomes no #Domingão, que já se pegaram aqui fora. #BBB23

O momento causou um constrangimento, pois Lívia estava falando do cantor João Gomes, um dos convidados do programa. O cantor ficou bem desconfortável com a situação, assim como o casal GusKey.