Líderes, Bruna Griphao e Larissa voltam a discutir no BBB23; vídeos

As primeiras líderes do BBB23 Bruna Griphao e Larissa não estão se entendendo. A dupla voltou a discutir na manhã desta sexta-feira (20).

A professora não dormiu no Quarto do Líder e a atriz ao acordar foi conversar com a sister. Elas tentaram se resolver, mas protagonizaram um novo desentendimento.

bruna: você é a pessoa mais importante pra mim

larissa: sou importante mas tu nunca escuta nada que eu falo



bruna: você é a pessoa mais importante pra mim

larissa: sou importante mas tu nunca escuta nada que eu falo

aqui a lari acertou mt, tem que falar mesmo pra bruna se ligar

A discussão gira em torno da votação no Paradão. Griphao acredita que Gabriel, com quem está fazendo casal na casa, está na berlinda. No entanto, Larissa discorda e tem certeza que os demais brothers vão indicar Guimê.