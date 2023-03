Lexa surge abalada e fala sobre expulsão de Guimê após assédio contra Dania

A cantora Lexa postou um storie bastante abalada após a expulsão de Guimê, ao vivo, na noite desta quinta-feira (16), por conta do assédio contra a participante do La Casa dos Famosos, Dania Mendez.

Lexa disse que a expulsão do marido no BBB23 é um “pesadelo”. Além de Guimê, Cara de Sapato também está fora do reality.

Antes de anunciar a expulsão do MC, Tadeu Sdhmidt mostrou imagens do momento que Guimê passa a mão na bunda de Dania durante a festa, além do posicionamento da convidada que chegou a ser chamada para o confessionário.