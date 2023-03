Lexa freta jatinho para encontrar Guimê após brother ser expulso por assédio

Após a eliminação de MC Guimê do BBB 23, Lexa usou suas redes sociais para dizer que está fretando um jatinho para ir ao Rio de Janeiro encontrar com o cantor. Ela contou que vai conversar com ele e ficar do lado em um "momento tão difícil".

"Agora, mais calma, eu estou pegando um jato que eu acabei de fretar e estou indo para o Rio de Janeiro para conversar, botar tudo em prantos limpos, e decidir o que vai ser da vida, mas principalmente estar do lado em um momento tão difícil", iniciou a cantora.

"E aí o que vai acontecer... só Deus sabe. Até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo. Mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Então eu vou conversar, não quero ficar me expondo muito. Quem sabe um dia eu volte aqui para me abrir com vocês, mas por hora é isso", finalizou.