Larissa perde a paciência com Bruna durante festa no BBB 23

A atriz começou a reclamar com a produção de suas fotos que passam no telão do reality.

Larissa acabou perdendo a paciência com Bruna Griphao durante a festa Top 5 do BBB 23, na noite desta quarta-feira (20).

Bruna ficou indignada com as fotos escolhidas pela produção e Larissa logo cortou as reclamações da sister. #BBB23 pic.twitter.com/QMC4xAli0Y

