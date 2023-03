Larissa detona Domitila após paredão: 'Arrogante'

Em um papo com Aline Wirley, Bruna Griphao e MC Guimê no BBB 23 (Globo), Larissa comentou sobre uma breve troca de farpas que teve com Domitila após a eliminação de Key. Na ocasião, quando as duas estavam na cozinha, Larissa parabenizou Domitila por ter se salvado do Paredão. A modelo, no entanto, foi direta em sua resposta: disse que já havia voltado de quatro berlindas e que estava na hora de outras pessoas irem em seu lugar.

A professora de Educação Física não gostou da reação da rival e reclamou com seus amigos. Larissa: "Fui dar parabéns por ela ter voltado. E ela disse que quem não foi ao Paredão, tinha que ir. Muito arrogante. Sério, fiquei chocada" Larissa: "As pessoas que já foram perseguidas nesse programa não sabiam que estavam sendo perseguidas. Sabiam que as pessoas não gostavam delas, mas não ficavam se explanando, se vitimizando".