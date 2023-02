Larissa descobre que Key tem ciúmes dela com Gustavo; vídeo

Larissa contando pra Bruna que Key tem ciúmes do Gustavo com ela e Bruna dizendo que o Cristian falou que era da Larissa. E as duas estão certas. #bbb23 pic.twitter.com/gbbuYuddpx

Larissa descobriu que Key Alves sente ciúmes dela com Gustavo ao conversar com Bruna, nesta quinta-feira (23).

