Key revela quais brothers seriam convidados para casamento com Gustavo

Paulo Vieira recebeu Key Alves no Big Terapia desta quarta-feira, 8/3. Após ser eliminada do BBB 23 na noite anterior, a jogadora de vôlei conversou com o humorista durante a famosa e nada convencional "Sessão de Terapia".

A ex-sister revelou quais brothers seriam convidados para o seu casamento com Gustavo, com quem iniciou um romance dentro da casa mais vigiada do país. O fazendeiro foi o sexto eliminado do reality.

Paulo Vieira mostrou os rostinhos de alguns brothers para Key Alves dizer se convidaria ou não. A primeira, foi Marília. A atleta disse que a maquiadora estará na lista. E segue com Larissa. "De jeito nenhum", declara a jogadora de vôlei. Depois ele mostra mais alguns participantes e ex-participantes e ela comenta. Sobre MC Guimê, que ficou no final, Key Alves é taxativa: "De jeito nenhum".