Key promete 'dar fecho' em Larissa no jogo da discórdia

Em conversa com Domitila na área externa do BBB 23 (Globo), Key Alves prometeu confrontar Larissa no próximo Jogo da Discórdia. Eu vou continuar plena na segunda-feira, no Jogo da Discórdia. Mas se ela [Larissa] me chamar, vou dar um fecho.

Key: "Já até gravei a resposta que eu vou dar... Vocês acreditam? Deixa ela me chamar pra ver" Ontem, a jogadora de vôlei confessou que não se incomoda por estar isolada na casa e ser ignorada pelos integrantes do Quarto Deserto. "Eu vejo que eles [do grupo Deserto] ficam p*tos porque eu não ligo. Não demonstro que tô ligando", disse a atleta na ocasião.