Key enfrenta Larissa e Bruna no jogo da discórdia: 'Só ficam dançando'

No intervalo do Jogo da Discórdia, Key Alves discutiu com Bruna Griphao e Larissa na área externa do BBB 23 (Globo). A jogadora de vôlei afirmou que as sisters não estão jogando e elas rebateram. "Não me vira as costas. Isso é falta de educação", disse Bruna Griphao. "Ah, você tem muita educação, né? Eu já falei com você", rebateu Key. "Quer falar comigo? Me chama depois, me chama no Jogo da Discórdia", alfinetou Larissa.

Key Alves disse que as sisters não estavam jogando e que só sabiam "dançar".

Metade do dia vocês estão fazendo TikTok e metade se olhando no espelho. Vamos começar a jogar, vamos que está na hora Key Alves "TikTok? Eu nem sei fazer TikTok. Para de ser arrogante, garota. Se liga", rebateu Bruna. A produção precisou intervir para que as sisters parassem a discussão: "Atenção, todos sentados em silêncio. Atenção, todos sentados. Vamos começar, por favor".