Key e Gustavo têm 1ª DR com direito a chororô e sister pede espaço; vídeos

Key Alves e Gustavo tiveram a primeira DR do casal e a atleta de vôlei quer dar um tempo na relação. Ela se preocupa em ter o jogo prejudicado se ficar muito grudada no rapaz. Ela também teme que a relação desande no futuro caso continue assim.

Key: "A gente não tem que parar de ficar. Mas o tempo inteiro grudado, eu acho isso ruim emocionalmente ruim para nós dois. Você não?"

como podem ser tão bonitinhos

Gustavo: "Eu tô achando tudo perfeito, mas se você quer ficar sozinha, me fala. Se você quiser dormir aqui comigo, a gente dorme, se quiser que eu durmo no chão, eu durmo. Só assim pra gente desgrudar..."

Em outro momento, Key chorou sozinha no quarto e disse que ama o Cowboy, mas que não quer depender emocionalmente de ninguém.

nossa a key é nitidamente traumatizada aqui fora...



A sister fez desabafos com outros brothers e sisters na casa, entre eles Domitila e Cristian. Ela disse que percebeu que Gustavo sai de perto quando ela relembra histórias de seu passado e acha que isso vai ser um problema lá na frente.

Na festa, os dois voltaram a dançar juntos mas logo se separaram. O Cowboy chegou a chorar abraçado a Fred. Key viu a cena, e foi chorar na sala.

key disse que tudo na vida dela que foi muito intenso depois deu ruim e é esse o medo dela e expôs pra ele isso.



cowboy disse que ele é intenso e não vai decepcionar ela e que respeita o sentimento dela



Mais tarde, os dois voltaram a conversar e Key explicou melhor: "Deixa eu desenhar de novo para que ninguém me entenda errado. Eu quero um tempo. Não é um tempo de não ficar mais, mas é um tempo de espaço. Eu ir na piscina sozinha, você também, cada um ter seu momento às vezes. É só isso que pedi, você entende? Eu te vi chorando ali na festa e eu quis me morder com isso. Fiquei acabada vendo aquilo. Fui chorar na cozinha."

Key: “Lá fora eu quero ter a vida com você só que aqui é difícil viver o tempo inteiro, toda hora.”

Gustavo: “Eu sei, eu entendo.”

Key: “Na minha cabeça, eu sou muito casca dura por fora e por dentro eu sou tudo que você falou.”

Gustavo: “Eu sei que você é, eu sinto você. Você não consegue imaginar o que eu sinto. Se você soubesse o que eu sinto, o que eu sei…”

Key: “Sabe quando eu brinco que eu falo ‘Ele é muito bonzinho, isso me assusta’. Isso literalmente assusta.”

Gustavo: “Eu sou assim, Key.”

Key: “Eu sei, você é o cara de coração mais bom que eu conheci na minha vida.”

Gustavo: “Fui criado assim, não vou mudar…”

Key: “Eu não consigo acreditar que você existe, você é a coisa mais linda que eu já vi. De verdade.”.