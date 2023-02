Key comemora liderança de Gustavo: 'Vai ter sexo'

Key Alves comemorou a vitória de Gustavo na Prova do Líder do BBB 23 (Globo). Em conversa com o affair, a atleta sugeriu movimentar o edredom no Quarto do Líder.

Key: "Parabéns! Vai ter champanhe lá no quarto!"

Gustavo: "Sim, vai ter champanhe!" Key: "E vai ter sexo também, né? Vai ter que ter!" Minutos depois, em conversa com alguns dos brothers, a sister brincou ao pedir para ninguém entrar no Quarto do Líder hoje — e arrancou gritos e risadinhas do colegas. Key: "Hoje ninguém entra lá [no Quarto do Líder], tão entendendo?" Nicácio: "Vai ser babado, confusão e gritaria!" Paula: "Hoje a noite é de vocês dois".