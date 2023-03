Key chora após ser chamada de racista por Nicácio

Key Alves teve uma crise de choro e foi consolada por Gustavo após discutir com Fred Nicácio, que a acusou de praticar racismo religioso com ele no BBB 23 (Globo). A discussão aconteceu na tarde de hoje, na Casa do Reencontro, e Tina até saiu em defesa do médico, batendo boca com a jogadora de vôlei. Key Alves: "Eu não sou isso, O Nicácio está falando que a gente é...".

Gustavo: "Falar todo mundo fala... A gente não é nada disso que ele está falando. Eu também fico sensível de ouvir isso, mas a gente não pode controlar o que as pessoas falam. A gente pode controlar o que a gente faz. E a gente não é isso". Ela continuou chorando e afirmou ter se machucado com as palavras e atitudes de Fred Nicácio. Key Alves: "A gente pediu desculpa e a pessoa vem ofender a gente". E Gustavo opina: "Ele está falando isso porque é votação, quer palco".