Key Alves percebe que Quarto do Líder tem acesso a áudio nas câmeras

Key Alves percebeu que as líderes Bruna e Larissa e seus aliados que estiveram no Quarto do Líder tiveram acesso também ao áudio de outros cômodos da casa.

Cowboy estava relembrando as justificativas de voto das líderes que os indicaram diretamente ao Paredão, e também se incomodou com o fato de MC Guimê estar agindo diferente agora.

"Quarto do Líder então tem acesso a ouvir. Eles ouviram eu contando...", observou a jogadora de vôlei.

"Acho que você compra crédito por estaleca (...) [Mas] Você não falou nada demais...", disse ele.

No BBB23, o Quarto do Líder têm a central de controle agora com acesso ao que os brothers falam.