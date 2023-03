Juliette expressa apoio a Dania após caso de assédio no BBB23

A mexicana chorou bastante e se abalou após o comunicado de que a dupla de Camarotes estava fora do jogo. Tadeu Schmidt chegou a voltar à casa para falar com Dania após o comunicado.

Após a eliminação dupla de Cara de Sapato e MC Guimê do BBB 23 (Globo) por importunação sexual, Juliette, vencedora do BBB 21, expressou seu apoio a Dania nas redes sociais. Juliette: "Só queria abraçar Dânia".

