Guimê promete dar castigo do monstro ao líder Cezar

MC Guimê fez uma promessa ousada a seus aliados: colocar o líder Cezar Black no Castigo do Monstro caso vença a prova do Anjo que será realizada neste sábado (18).

SIMPLESMENTE MC GUIMÊ DO ENTRETENIMENTO DIZENDO QUE PODE SER QUE DÊ O MONSTRO PRO LÍDER pic.twitter.com/xCC11Iu8pr — MC GUIME (@mcguime) February 18, 2023

"O couro come. Não tenho o que fazer. Não é nada pessoal, seria por causa do Monstro. E ele agora se tornou um alvo meu, nada a ver com o Facinho", disse o funkeiro.

Guimê também contou que que sua decisão também é motivada pelo fato de que pretende imunizar Ricardo e, assim, já se coloca como alvo de Cezar Black.

Mais cedo, a seus aliados, Cezar confirmou que indicará Ricardo ao 5º Paredão do programa.