Guimê muda visual no BBB23, é comparado a presidiário e equipe reage

Guimê mudou o visual de novo e agora ficou careca no BBB23. No entanto, o cantora recebeu uma série de ataques e chegou a ser comparado com um presidiário.

A equipe do funkeiro reagiu e repudiou os ataques ao brother. "Favelado no topo incomoda mesmo, Guimê veio de baixo e sempre lutou pra vencer na vida e dar o melhor pra sua família”, escreveu o ADM no Twitter.

A equipe afirmou ainda que vai tomar as medidas cabíveis. “Não iremos admitir comentários nojentos como esse trazendo um estereótipo de cunho extremamente preconceituoso, as devidas medidas serão tomadas”, acrescentou.